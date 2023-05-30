Консервы из водорослей с северными ягодами изготавливают в Карелии

Морские дары и дары леса научились перерабатывать в один продукт в Карелии. В банки после обработки закатывают водоросли Белого моря. К ним добавляют северные ягоды – чернику, бруснику, клюкву и морошку.

Первая партия новых продуктов питания готова, в июне поступит в продажу, сообщили в региональном Минсельхозе.

В водорослях содержится много биологически активных веществ в легкоусвояемой форме: альгинатов, фукоиданов, макро- и микроэлементов и витаминов.

У беломорских водорослей содержание минеральных веществ достигает 43%, что в разы больше чем у большинства овощей. // фото пресс-служба Минсельхоза РК