12 апреля 2021, 19:33
Экономика

Сельхозпроизводителей приглашают на совещание и семинар в Олонец

Аграриям Карелии предлагают обсудить конкурентоспособные технологии семеноводства, производства и хранения картофеля, а также овощей открытого грунта

Сельхозтоваропроизводителей республики приглашают в пятницу посетить Олонец, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

16 апреля в 10 часов в доме №1 на улице Свирских дивизий, в здании администрации Олонецкого национального муниципального района пройдет семинар-совещание по вопросам конкурентоспособных технологий семеноводства, производства и хранения картофеля, а также овощей открытого грунта.

На совещании будут подробно освещены вопросы государственной поддержки отрасли растениеводства, системы мероприятий по защите картофеля и овощных культур от вредителей, болезней и сорняков, влияние известковых материалов и минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур, карантинные фитосанитарные требования при ввозе, производстве, хранении и реализации подкарантинной продукции, оборот партий семян, а также  инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии.

Руководитель одного из наиболее успешных предприятий по выращиванию картофеля поделится положительным опытом производства семенного материала для обеспечения потребности других субъектов Российской Федерации.

Фото с сайта glavagronom.ru

Обсудить
просмотр
185391
Метки: 
Карелия
Олонец
министерство сельского и рыбного хозяйства
министерство сельского хозяйства
семинар
совещание
картофель
овощи