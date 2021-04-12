Сельхозпроизводителей приглашают на совещание и семинар в Олонец

Сельхозтоваропроизводителей республики приглашают в пятницу посетить Олонец, сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства РК.

16 апреля в 10 часов в доме №1 на улице Свирских дивизий, в здании администрации Олонецкого национального муниципального района пройдет семинар-совещание по вопросам конкурентоспособных технологий семеноводства, производства и хранения картофеля, а также овощей открытого грунта.

На совещании будут подробно освещены вопросы государственной поддержки отрасли растениеводства, системы мероприятий по защите картофеля и овощных культур от вредителей, болезней и сорняков, влияние известковых материалов и минеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур, карантинные фитосанитарные требования при ввозе, производстве, хранении и реализации подкарантинной продукции, оборот партий семян, а также инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии.

Руководитель одного из наиболее успешных предприятий по выращиванию картофеля поделится положительным опытом производства семенного материала для обеспечения потребности других субъектов Российской Федерации.

Фото с сайта glavagronom.ru