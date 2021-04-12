Минэк Карелии разъяснил меры поддержки владельцев ларьков и фермеров

Минэкономразвития Карелии рассказал о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. Ведомство внесло изменения в региональные нормативные правовые акты.



В частности, снимаются ограничения на сроки размещения нестационарных торговых объектов (палатки, киоски, лотки, павильоны, автолавки и другие). Кроме того органы местного самоуправления внесли изменения в нормативные правовые акты, направленные на развитие торговой деятельности, предусматривающие продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов и расширение ассортимента продукции.

Особое внимание уделено фермерским хозяйствам. В 15 муниципальных образованиях республики фермерам будут предоставлять места для размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции без проведения торгов. Это Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский районы. В Кондопожском, Прионежском районах и Костомукше проекты постановлений находятся на согласовании. (фото id77.livejournal.com)