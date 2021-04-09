Компании, получившие землю без аукциона, не выполняют обязательств

9 апреля на заседании парламентского комитета по экономической политике депутаты обсудили вопрос, связанный с предоставлением земельных участок под реализацию инвестиционных проектов. Главам регионов дано право предоставлять в обход процедуре торгов земельные участки для инвестпроектов.

Депутатов интересовало, насколько эффективно используется земля и кто контролирует реализацию заявленных проектов.

Заместитель директора карельского управления земельными ресурсами Иван Хорольский рассказал, что с 2016 года карельский губернатор подписал 32 распоряжения о выделении земельных участков под инвестпроекты без проведения торгов. По его словам, в январе 2021 года был составлен перечень инвестпроектов, которые не реализуются.

- Документы направлены в адрес министерства для дальнейшего расторжения данных договоров. На данный момент в адрес соответствующих арендаторов направлены уведомления о расторжении договоров,

- сказал Хорольский.

По его словам, речь идет о 12 договоров, которые в ближайшее время планируется расторгнуть. Хорольский отметил, что еще два распоряжения уже отменены в связи с тем, что инвестор не исполнил свои обязательства, а шесть договоров аренды расторгнуты, так как инвестпроекты удалось реализовать.

Другими словами, из 36 инвестпроектов, под которые выделена земля, как минимум 14 или почти 40% оказались «пустышками».

В 2020 году глава РК предоставил пять участков под инвестпроекты, а в 2021 году – еще два.

Иван Хорольский не смог сказать, насколько эффективно используются земельные участки. Министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев сообщил, что это должны контролировать профильные министерства. По его словам, туристические инвестпроекты должны контролироваться управлением по туризму, проекты в области сельского и рыбного хозяйства минсельхозом. В общем, какое министерство является инициатором выделения участка, то и должно следить за реализацией проекта.

В качестве сомнительной инвестиционной инициативы можно вспомнить проект по строительству спортивного комплекса в Петрозаводске на Древлянке, который обещало построить ООО «Форест Инвест». Инвестор обещал вложить в проект 30 миллионов рублей.

В октябре 2018 года глава РК Артур Парфенчиков подписал постановление о предоставлении ООО «Форест Инвест» земельного участка в районе улицы Попова площадью 7,4 гектара.

Строительство должно было начаться в 2020 году, но планы отодвинулись на неопределенный срок. Не исключено, что причиной замораживания проекта стали проблемы, связанные с тем, что пока не удалось добиться того, чтобы на этом участке можно было бы строить многоэтажные жилые дома.

Инвестиционные проекты, когда под предлогом возведения спортивных объектов пытаются развернуть массовое жилищное строительство, получив землю в обход аукциона, вряд ли можно отнести к эффективному использованию земельных ресурсов.