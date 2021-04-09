В Олонце дома стали отапливать электричеством. Потянут ли граждане?

Текст и фото: Антонина Кябелева

В феврале 2020 года между ПАО «МРСК Северо-Запада» и карельским правительством было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется замена старых мазутных котельных.

9 апреля на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике депутаты присмотрелись к первым результатам этого сотрудничества. Тем более, что первый проект уже реализован.

В Олонце на улице Комсомольская в четырех многоквартирных домах были оборудованы тепловые пункты, работающие на электроэнергии. Раньше дома отапливала дровяная котельная, собственник которой объявил о ее закрытии. Цена проекта составила 8,5 миллиона рублей. В начале марта 2021 года работы были завершены, и дома перешли на отопление с помощью электроэнергии.

Представитель ПАО «МРСК Северо-Запада» рассказал, что затраты граждан на отопление должны снизиться на 25%. По его словам, собственники квартиры площадью 36 квадратных метров в самые холодные месяцы за отопление будут платить 3,5 тысячи рублей, а весной и осенью плата за отопление составит 1,5 тысячи рублей.

При этом жильцы дома могут регулировать оборудование, повышая или понижая температуру в своих квартирах. Соответственно, от этого будет зависеть и плата.

Правда, первые платежи за отопление олончане получат в мае. Тогда и будет понятно, насколько это выгодно. Депутаты высказали опасения, что в результате гражданам придется платить за отопление слишком дорого. Ведь представленные цифры – это только расчеты. К тому же и тарифы за электроэнергию не стоят на месте. Решено в мае вернуться к этому вопросу и посмотреть, во что реально обойдется жителям Олонца отопление с помощью электроэнергии.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал, что в перспективе есть еще два проекта. Это перевод домов на индивидуальные тепловые пункты, работающие на электричестве, в Великой Губе и строительство электрокотельной в поселке Надвоицы. Проект в Надвоицах оценивается в 925,5 миллиона рублей. Но к нему Россыпнов относится с осторожностью.

- Это как раз тот случай, когда какая-либо спешка, кампанейщина может привести к отрицательным результатам,

- заметил Россыпнов.

Он подчеркнул, что если проект будет выгоден республике, то карельское правительство примет предложение от ПАО «МРСК Северо-Запада», где, напротив, не сомневаются в эффективности электрокотельных, напирая на экологическую и технологическую составляющие.

Судя по выступлению депутата Леонида Лиминчука, в теме выгодности для республики той или ной котельной не все так просто. Еще понятно, когда спорят о том, какую котельную строить - на электроэнергии или на природном газе, который сегодня считается самым дешевым видом топлива. Лиминчук рассказал, что, по его информации, в Надвоицах может появиться угольная котельная.

- Если она там появится и будет принято такое решение, тогда правительство обязано нам поставить гласно, открыто вот эти два проекта. И доказать, почему уголь в нашем сердце, а Надвоицкий район - это чистые озера, это просто прекрасное место для рекреационного туризма, - лучше, чем газ, который придет туда к тридцатому году. Или лучше, чем электричество,

- сказал Леонид Лиминчук.

Интересно, что депутат Лиминчук вольно или невольно выболтал вслух то, о чем давно шепчутся депутаты.

В кулуарах карельского парламента активно обсуждают версию о том, что в республиканском правительстве есть интересанты, которые лоббируют строительство в Карелии угольных котельных, считающихся одним из самых экологически «грязных» способов получения энергии. Очевидно, что в 21 веке переход к углю – это почти безумие. От этого массово уходят даже в угедобывающих регионах мира.

Но Виктор Россыпнов несколько раз сказал, что окончательное решение будет принято, исходя из того, что будет выгодно карельскому правительству. Оговорка почти по Фрейду. Пора бы исходить из того, что будет выгодно жителям Карелии.