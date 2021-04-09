Государство вновь выходит на бой с «тенью»

Законопроект о борьбе с «серыми» зарплатами внесен на рассмотрение Госдумы 8 апреля 2021 года группой депутатов от фракции ЛДПР. В пояснительной записке к документу сказано:

«В настоящее время примерно 30−40% граждан получают неофициальную «серую» зарплату, а объем «серого» фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно. Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, в том числе и на зарплату «в конвертах», чтобы получить работу».

Новым законом предлагается закрепить за органами исполнительной власти субъектов РФ осуществление полномочий «по созданию и обеспечению деятельности межведомственных координационных органов по вопросам легализации трудовых отношений».

По оценкам экспертов, в теневую экономику вовлечена треть активного населения. 25 миллионов граждан России работают в «сером» секторе. Бюджетная система недополучает на этом почти 3 процента ВВП.

Между тем, в российском законодательстве и так немало норм, карающих участников «серых» схем. например, согласно ст. 122 Налогового кодекса штраф за неуплату налогов составляет 20% или 40% от неуплаченной суммы в зависимости от того, сознательно или нет это произошло. А согласно ст. 198 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов придется заплатить еще штраф от 100 000 до 300 000 рублей сверху или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 до 2 лет, либо накажут принудительными работами на срок до 1 года или арестом и даже тюрьмой. // Фото: www.vecteezy.com