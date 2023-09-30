Сегодня воздух в Карелии прогреется до 17 градусов

Сегодня, 30 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +15, +17°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»