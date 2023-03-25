Сегодня в Карелии обещают дождь и снег

В Петрозаводске сегодня облачно, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер западного направления, температура воздуха +4, +6. Атмосферное давление днем будет расти.

В Карелии облачно, утром и днем осадки местами сильные в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +2,+7, на севере 0, -5.

По прогнозу федеральных метеорологов, в Калевале днем -4;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце днем +6;

В Пудоже днем +7;

В Сегеже днем +3;

В Сортавале и Суоярви днем +5. // фото unsplash.com