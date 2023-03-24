В конце марта жители Карелии окунутся в зиму

В субботу в Петрозаводске облачно, прогнозируется мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер ночью южных направлений, днем западных. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +4, +6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

В Карелии облачно. Осадки, утром и днем местами сильные в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-западный, западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3, на севере -5, -10, днем +2,+7, на севере 0, -5.

По прогнозу федеральных метеорологов, в Калевале ночью -16, днем -4;

В Кондопоге ночью -4, днем +6;

В Медвежьегорске ночью -8, днем +6;

В Олонце ночью -4, днем +6;

В Пудоже ночью -5, днем +7;

В Сегеже ночью -11, днем +3;

В Сортавале и Суоярви ночью -6, днем +5. // фото «Петрозаводск говорит»