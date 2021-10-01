01 октября 2021, 07:00
Сегодня в Карелии будет моросить дождь
Синоптики обещают до плюс 12 в республике 1 октября
Сегодня, 1 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось. Утром местами туман. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха +7, +12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+7, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже +7+8, пасмурно, небольшой дождь.
В Сортавале +8+10, пасмурно, небольшой дождь.
Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/xuanduongvan87