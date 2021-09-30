Моросящий дождь ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 1 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, морось. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами до -1°С, днем +7, +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже +7+8, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +8+10, пасмурно, небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/markusspiske