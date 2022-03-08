Сегодня троллейбусы в Петрозаводске работают по воскресному графику

ПМУП «Городской транспорт» напоминает, что 8 марта в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни.

Первые троллейбусы № 1 будут выехали на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.

Первые троллейбусы № 3 будут вышли на маршрут в 8:35. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:49 с Заводской улицы и 22:00 с улицы Корабелов.

Первые троллейбусы № 5 будут вышли на линию в 8:30 с Лыжной улицы, в 8:35 от остановки «ДСК». Последние машины проследуют с конечных станций в 21:55. // Фото: transphoto.org