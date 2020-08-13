Сегежский ЦБК обновил рекорд отгрузки готовой продукции

В июле Сегежский ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система») отправил грузополучателям рекордный объем бумаги – 36 тыс. т. Это на 50% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. При этом план превышен на 208 т. Положительная динамика сохраняется с начала года – за семь месяцев рост отгрузки составил 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, с 213 до 236 тыс. т.

И.о. руководителя службы логистики Сегежского ЦБК Ирина Шарапова подтверждает:

«Это действительно рекордный показатель за все годы существования нашего комбината – таких объемов в месячный срок мы еще не отгружали».

«В июле команда Службы логистики вновь продемонстрировала пример эффективной работы. Профессионализм и четкий план - слагаемые стабильного успеха нашего производства»,

- сообщает Управляющий директор Сегежского ЦБК Григорий Иванов.

Высокого результата удалось добиться благодаря слаженной работе команды и за счет оптимизации логистических процессов. Особо выделяются усилия сотрудников цеха готовой продукции, железнодорожного цеха, также отдела внешнеэкономической деятельности.

По итогам месяца в цехе готовой продукции лучшей признана смена №1 (начальник Роза Давыденко). Среди лидеров – смены под руководством Надежды Терентьевой и Натальи Важениной. Отмечается работа водителей погрузчика – Михаила Фокина, Сергея Стафеева и Александра Тихонова.