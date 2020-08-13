На Древлянке изменится схема движения транспорта

2 сентября на Древлянке изменится организация дорожного движения. Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска.

В этот день на въезде на Оборонную улицу с улицы Попова установят знак «Движение запрещено». Это будет сделано для препятствия несанкционированной парковке большегрузов у домов №9 и 11.

Въезд в указанную зону будет разрешен только тем, кто проживает или работает в этом районе, отметили в городской администрации.