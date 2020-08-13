В правительстве Карелии не располагают информацией о новом карантине

В последние дни в Петрозаводске активно муссируется слух о введении в Карелии нового карантина в сентябре этого года. По информации из разных источников, он может быть введен 15 сентября, 21 сентября или в самом конце месяца. Причем будет он касаться не только Карелии, но и других городов России.

Также в распоряжении редакции сегодня оказался документ за подписью коммерческого директора одного из крупных гипермаркетов города, где он просит сотрудников мобилизоваться в связи с возможным закрытием магазина из-за предстоящего карантина.



Портал «Петрозаводск говорит» с вопросом о потенциальном новом карантине обратился к республиканским властям.

В минздраве Карелии нам заявили, что не располагают какой-либо информацией о планах главы республики о введении нового карантина. Тоже самое заявили нам и в пресс-службе правительства.

Такой ответ можно толковать по-разному: возможно это действительно неосведомленность, возможно, не хотят на себя брать ответственность за преждевременное информирование.

Возможно также, что никакого карантина и не будет, слухи слухами, а единственный документ, который об этом говорит (подлинность которого также не проверена) может быть спланированным маркетинговым ходом. Специально вброшенная в медиа информация должна побудить граждан раскупить товары данного магазина, пока он не закрылся.