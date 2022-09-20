Сдать новый лыжно-биатлонный комплекс в Карелии планируют в 2023 году

Лыжно-биатлонный комплекс возводят в Костомукше. С его появлением спортсмены смогут тренироваться круглый год в современных условиях. Глава региона надеется, что на площадке можно будет проводить соревнования федерального уровня.

К концу сентября подрядчик собирается завершить нулевой цикл, а в октябре приступить к монтажу каркаса здания. Спортивный объект должны сдать в 2023 году, написал в своем аккаунте глава Карелии.

«Сейчас наша главная задача – продолжить строительство инфраструктуры: нужно сделать освещение, ограждение трасс, лыжероллерную трассу», - указал Артур Парфенчиков. Для этих целей необходимо найти финансирование. (фото скриншот видео со страницы главы РК)

