Юные шашисты из Петрозаводска произвели фурор в Краснодарском крае

Юные шашисты из Петрозаводска успешно выступили на крупных соревнованиях, прошедших в станице Голубицкой в Краснодарском крае. Об этом сообщает паблик отделения шашек спортивной школы №2 столицы Карелии.

Спортсмены из Петрозаводска приняли участие сразу в двух турнирах. Одновременно шли всероссийские сорвенования по русским шашкам и чемпионат Краснодарского края по стоклеточным шашкам. Успешно выступили на юге страны сестры Мария, Евдокия и Эмилия Мельниковы.

Так, в турнире по русским шашкам с классическим контролем времени наши девочки заняли весь пьедестал почета - первой стала Мария Мельникова, второй - Евдокия и третьей - Эмилия. В молниеносной программе Мария и Евдокия взяли серебро и бронзу.

В соревнованиях по стоклеточным шашкам девочки из Петрозаводска завоевали еще несколько медалей.

По результатам соревнований Мария и Евдокия Мельниковы выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Фото паблика отделения шашек СШ №2