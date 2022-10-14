14 октября 2022, 21:09
Общество

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска

Вторсырье будут принимать в воскресенье в разных районах

В воскресенье, 16 октября, по улицам карельской столицы в  очередной раз проедут октября «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Они сделают 23 остановки, сообщили в администрации Петрозаводска.

Полный список вторсырья, которое можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль» ВКонтакте.

Из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимают.

Оставить корм, лекарства, ветошь можно в специально организованных для этого пунктах. // Фото: «Сбормобиль Петрозаводск»/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
вторсырье
«Сбормобиль»
«Металлмобиль»