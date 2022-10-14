14 октября 2022, 21:09
«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска
Вторсырье будут принимать в воскресенье в разных районах
В воскресенье, 16 октября, по улицам карельской столицы в очередной раз проедут октября «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Они сделают 23 остановки, сообщили в администрации Петрозаводска.
Полный список вторсырья, которое можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль» ВКонтакте.
Из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимают.
Оставить корм, лекарства, ветошь можно в специально организованных для этого пунктах. // Фото: «Сбормобиль Петрозаводск»/ВКонтакте