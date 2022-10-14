Гости приедут в Карелию на поезде «Величие Севера»

Два рейса в новогодние праздники совершит поезд для туристов «Величие Севера». Маршрут начнется в Москве, далее состав проследует в Горный парк «Рускеала», потом в Архангельск, Великий Устюг и снова в Москву, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Туристический поезд №930/929 отправится 1 и 6 января следующего года. Туристы смогут увидеть каньон «Рускеалы», совершить прогулку по центру Архангельска, побывать в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

В поезде будут вагоны «Люкс», СВ, купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров будут работать вагон-ресторан и вагон-бар.

Стоимость купе для взрослого 64 100 рублей, для ребенка до четырех лет без отдельного места - 26 200 рублей. За путешествие в люксе взрослый должен отдать 145 400 рублей. // Фото: rzdtour.com/