«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску

В воскресенье, 15 января, по улицам Петрозаводска проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Активисты соберут у жителей города вторсырье. В маршруте специализированных автомобилей запланированы 23 остановки в разных районах Петрозаводска.

Горожанам напоминают, что 80% средств, полученных со сдачи вторсырья, идут на помощь бездомным животным. Остальные деньги направляются на печать листовок и экорекламу. // Фото: freepik.com