13 января 2023, 18:14
Общество

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску

У жителей карельской столицы примут вторсырье на 23 остановках в городе

В воскресенье, 15 января, по улицам Петрозаводска проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Активисты соберут у жителей города вторсырье. В маршруте специализированных автомобилей запланированы 23 остановки в разных районах Петрозаводска.

Горожанам напоминают, что 80% средств, полученных со сдачи вторсырья, идут на помощь бездомным животным. Остальные деньги направляются на печать листовок и экорекламу. // Фото: freepik.com

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Метки: 
Петрозаводск
«Сбормобиль»
«Металлмобиль»
Мэрия
вторсырье
новости петрозаводска