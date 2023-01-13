Два дня подряд в Петрозаводске будут идти проверки на дорогах

В субботу и воскресенье в Петрозаводске пройдут рейды «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Автомобилистов ожидают массовые проверки на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять в потоке пьяных водителей.

В 2022 году в городе от управления отстранены 932 человека, управлявших транспортом с признаками опьянения, отметили в ГИБДД.

В ведомстве призвали горожан сообщать о людях, садящихся за руль пьяными. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска