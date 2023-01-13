Более 100 карельских детей смогут бесплатно отдохнуть на море

Более 100 детей из Карелии смогут в этом году бесплатно отдохнуть на юге и в Приморском крае. Об этом в своем аккаунте сегодня сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

«Не менее 175 бесплатных путевок получат карельские дети в 2023 году!»

- написал он.

Республика получила путевки в детские центры «Артек» (Крым), «Смена» (Краснодарский край), «Океан» (Приморский край, Владивосток), «Орленок» (Краснодарский край), «Алые паруса» (Крым).

Чтобы получить путевку в «Орленок» и «Алые паруса» нужно обратиться в Центр диагностики и консультирования на Студенческом бульваре. Также уточнять информацию можно по телефону +79004572441 и в карельском министерстве образования и спорта: 8 (8142) 717-322, 717-315. // фото unsplash.com