13 января 2023, 15:44
Погибшего в зоне спецоперации бойца похоронили в Петрозаводске
В столице Карелии простились с Виктором Изотовым
Сегодня в Петрозаводске похоронили военнослужащего Виктора Изотова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.
Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал о том, что Виктор Изотов погиб на Донбассе.
Указом президента ему был присвоен Орден Мужества. Награду вручат родным солдата. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com