13 января 2023, 15:44
Общество

Погибшего в зоне спецоперации бойца похоронили в Петрозаводске

В столице Карелии простились с Виктором Изотовым

Сегодня в Петрозаводске похоронили военнослужащего Виктора Изотова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал о том, что Виктор Изотов погиб на Донбассе.

Указом президента ему был присвоен Орден Мужества. Награду вручат родным солдата. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com

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Метки: 
Петрозаводск
владимир любарский
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новости петрозаводска
спецоперация