Елки, выполнившие свою миссию, можно отправить на переработку

В России проходит послепраздничная акция «Елки, палки и щепа», которую организовало движение ЭКА. В рамках компании жителей крупных городов информируют о возможности сдать хвойные деревья на переработку.

Жители Петрозаводска могут привезти отслужившие свой срок елки в пункт приема «Городского комбината благоустройства» по адресу: ул. Плеханова, дом 2 (заезд напротив «К-Мотрос»). Подробную информацию можно получит по номеру телефона 72-00-21.

Организаторы советуют перед сдачей освободить деревья от остатков новогодних украшений. Если высота ствола превышает полтора метра, то желательно распилить его надвое. Собранные в рамках акции елки дробят на мелкие опилки, которые затем используют для компостирования, обустройства дорожек и клумб в городских парках, при посадке деревьев и в качестве удобрения почвы. // Фото: pxhere.