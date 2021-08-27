Сбор школьных принадлежностей для нуждающихся в Петрозаводске продлили

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Петрозаводска пригласили горожан принять участие в традиционном «Благотворительном школьный базаре». Акцию продлили до 31 авгу4ста, сообщили в мэрии.

Все желающие могут до этой даты собрать учебные принадлежности и книги для детей из малообеспеченных семей. Их можно принести в ряд городских библиотек. Вот их адреса:

- Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., 7);

- Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);

- Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);

- Библиотека №4 (Соломенская ул., д. 25);

- Библиотека №7 (ул. Жуковского, д. 63);

- Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., д. 1);

- Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);

- Библиотека №15 (ул. Калевалы, д. 6);

- Библиотека №22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5).

Собранные вещи передадут Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», благотворительному фонду «Мама-Дом», социальному центру «Попечение», а также благотворительному фонду «Материнское сердце». // Фото: администрация Петрозаводска