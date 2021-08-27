Водителей предупредили о перекрытиях трассы «Кола» в Карелии

27-28 августа в Сегежском районе пройдут перекрытия движения на 727-м километре трассы «Кола». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, сегодня и завтра с 8 до 20 часов трассу будут перекрывать на 20 минут каждый час. Это связано с проведением краткосрочных работ - заменой линии электропередачи.

Автомобилистов просят учитывать возможные задержки в пути, заранее планировать маршрут и время, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта на участке дороги. Фото ГИБДД