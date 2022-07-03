03 июля 2022, 13:05
Сбитый на пешеходном переходе 81-леиний мужчина скончался
Автоинспекторы рассказали подробности страшного ДТП, произошедшего в Петрозаводске на Лесном проспекте
81-летний мужчина, попавший в под капот авто на Лесном проспекте, погиб, рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что вчера в Петрозаводске около 21.00 легковушка сбила пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе.
За рулем авто находился 39-летний водитель. Информацию о том, что он был пьян, не подтвердили. Скриншот с видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.