В Петрозаводске мужчину сбил автомобиль на пешеходном переходе

На Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе дома №31, автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент столкновения был запечатлен на камеру наружного наблюдения. Видео опубликовано в паблике ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«На кадрах видно, что пешеход перелетает через машину, переворачивается в воздухе и падает на асфальт. Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой »,

- предупреждают подписчиков.

Очевидцы сообщают, что водитель был нетрезв. О состоянии пострадавшего официальная информация отсутствует. Но есть неподтвержденное сообщение, что он погиб. Фото и видео: vk.com/podsluchano_voditeli_ptz.