18-летнего жителя Кеми будут судить за попытку убийства отчима

В Кеми завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, возбужденного в феврале в отношении 18-летнего молодого человека по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи передали материалы в суд. Подследственному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Юноша находился в состоянии алкогольного опьянения, когда с отчимом завязалась ссора. Парень накинулся на мужчину, избил его и пытался задушить. Однако супруга потерпевшего успела вмешаться – смогла оттолкнуть обвиняемого.

«Молодой человек был заключен под стражу. В настоящее время проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения»,

- рассказали в пресс-службе следственного комитета РК. Фото: pxhere.