Сбежавшего крокодила уже пять суток не могут поймать в Батайске

Уже пятые сутки в Батайске спасатели и добровольцы не могут поймать крокодила. Он в выходные сбежал из дома, где его содержал хозяин, пишут в группе «Мой Батайск» ВКонтакте.

Как опасная рептилия смогла вырваться на свободу, непонятно. Но люди боятся отпускать на улицу детей. Рядом с Батайском есть парк отдыха с водным каналом, неподалеку Соленое озеро, где любят отдыхать местные жители.

Вполне возможно, что теперь они могут встретиться там с крокодилом. Хищник также может прятаться в камышах, их здесь множество.

Для поимки крокодила используют тепловизор, квадрокоптер и приманки в виде куриц, но пока поиски не увенчались успехом. Рептилию видели в одном из каналов. // Фото: Pfüderi/pixabay.com