Все ЗАГСы перейдут на электронный документооборот

Уже через год российские ЗАГСы полностью введут электронный документооборот. Это значит, что свидетельства о рождении, смерти и браке не нужно будет получать в бумажном виде, передает РИА Новости.

Глава Минюста России Константин Чуйченко пообещал, что переход осуществят в июне следующего года.