29 июня 2022, 19:30
Все ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
Россиянам скоро не нужно будет получать бумажные документы в ЗАГСах
Уже через год российские ЗАГСы полностью введут электронный документооборот. Это значит, что свидетельства о рождении, смерти и браке не нужно будет получать в бумажном виде, передает РИА Новости.
Глава Минюста России Константин Чуйченко пообещал, что переход осуществят в июне следующего года.
- Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку, - заявил министр. // Фото: pxhere.com