Выброшенные из машины обертки и окурки обернутся штрафами

Закон об административной ответственности за выброшенный из машин мусор приняли в окончательном чтении в Госдуме. Об этом сегодня сообщает агентство городских новостей «Москва».

За мусор, выброшенный не в контейнеры, россиянам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам придется заплатить дороже – от 20 до 30 и от 30 до 50 тысяч соответственно. Если уличная камера зафиксирует нарушение, то владельцу машины придется заплатить 10 тысяч рублей.

Если нарушитель продолжит мусорить, то его снова ждет штраф, у ИП и юрлиц - с конфискацией автомобиля.

Более солидное денежное наказание грозит тем, кто ездит на грузовиках, тракторах, самоходных машинах и с прицепами. В этом случае гражданам придется раскошелится от 40 до 50 тысяч, должностным лицам от 60 до 80, а юрлицам от 100 до 120 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел о выгрузке мусора с транспортных средств наделили органы исполнительной власти, осуществляющие лесной надзор. (фото unsplash.com, Alexander Popov)