Сбежавшая из Латвии семья с детьми получила паспорта РФ

Семья из Латвии, которая в январе этого года незаконно пересекла границу, теперь может с чистой совестью жить в России. Переселенцам вручили российские паспорта, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, многодетные супруги с латышским гражданством бежали из Европы и попросили политического убежища в России. Они имеют русские корни, но не успели своевременно оформить документы.

Причиной побега глава семейства назвал действия органов опеки Швеции. Якобы к семье предвзято относились из-за пророссийских настроений. Границу супруги с тремя детьми пересекли 17 января этого года и сначала жили в Костомукше, получили статус беженцев.

Потом эмигранты стали участниками государственной программы переселению проживающих за рубежом соотечественников. Благодаря ей они получили от государства поддержку и подали документы на вступление в российское гражданство.

Семье понравился поселок Боровой на севере Карелии. Там им дали временное жилье. Летом в семье родился еще один малыш, сейчас они живут в трехкомнатной квартире. Отец работает в сфере ЖКХ, мать занимается воспитанием детей, которые ходят в школу и садик.

Долгожданные паспорта переселенцы получили 6 декабря, документы торжественно вручил начальник калевальской полиции Андрей Гречнев. // фото: МВД Карелии