Семья из Европы приехала в Карелию и попросила политического убежища

Во вторник, 17 января, семья с тремя детьми въехала в РФ из Европы через территорию Карелии. Об этом осведомленный источник сообщил нашим коллегам из «МК».

Согласно опубликованным в издании данным, иностранные граждане приехали через пункт пропуска автомобильного транспорта в Костомукше. Они имеют гражданство Швеции и Латвии, но сами – русскоговорящие. Приезжие обратились к пограничникам и попросили политического убежища на территории России.

Официального подтверждения пока нет, с приехавшими работают силовики. Причины необычного поступка неизвестны. // фото: freepik.com