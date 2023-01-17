Депутатам Карелии рассказали, сколько будут получать врачи

17 января на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутат Михаил Уханов попросил рассказать об уровне оплаты труда медицинских работников в 2023 году.

Заместитель министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман напомнил, что с 1 октября 2022 года было произведено повышение оклада медицинских работников на 4 процента.

С 1 января 2023 года в целом по республике министерство здравоохранения ожидает следующие зарплаты, исходя из средних целевых показателей по региону: врачи – 93,960 тысячи рублей в месяц, средний медперсонал – 46,980 тысячи рублей, младший медперсонал – 38,233 тысячи рублей.

Михаил Уханов считает, что средние цифры – вещь лукавая.

«У нас как получается. Главный врач показывает доход, не буду говорить, в какой больнице, пять миллионов рублей в год, а врач и миллиона не имеет. Средними цифрами надо прекращать пользоваться… За средними цифрами кроется сплошной обман», - сказал Уханов.

Депутату возразили, что в конце года обычно медицинским работникам выплачивается премия, чтобы по итогу года их зарплаты соответствовали средним показателям.

С 1 января 2023 года в Карелии оклад медицинских работников должен увеличиться на 15 процентов. // фото freepik.com