В мэрии надеются, что управляющие компании и жители найдут общий язык

Мэрия сведет вместе петрозаводчан и управляющие компании. По мнению мэра Инны Колыхматовой, не все жители знают, что должна делать управляющая компания или ТСЖ, куда обращаться за решением проблем.

Чтобы наладить контакт, мэрия проведет 16 декабря встречу горожан с управляющими компаниями.

С 10:00 в зимнем саду администрации пройдет встреча жителей домов, которые обслуживают «ПетроГИЦ», «КСМ-Комфорт» и «Гарантия-плюс».

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться в рабочее время по номеру: 71-35-55. // фото «Петрозаводск говорит»