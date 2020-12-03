Сбербанк сообщил график обслуживания клиентов в декабре

В декабре 2020 года в дополнительных офисах Карельского отделения ПАО Сбербанк установлен следующий режим работы:

с 01 по 30 декабря 2020 года все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

31 декабря 2020 года (предпраздничный день) - офисы будут работать по режиму стандартного рабочего дня, рабочий день сокращен на один час.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 25 ноября 2020 года № 734-р время обслуживания граждан в возрасте старше 65 лет в офисах Сбербанка в ряде населенных пунктов республики ограничено. Это распространяется на филиалы, расположенные в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.

До снятия ограничений на территории указанных городов и поселков городского типа устанавливается следующий режим обслуживания клиентов старше 65 лет:

вторник, четверг, суббота - с 09.00 до 11.00.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают для указанной категории граждан в стандартном режиме.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.