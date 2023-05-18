Сбер увеличил выдачу корпоративных и розничных кредитов

Сбербанк в первом квартале нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 4,6% - до 19,461 трлн руб., розничный кредитный портфель вырос на 4,4% - до 12, 980 трлн руб., говорится в сообщении банка.



Сбербанк в первом квартале выдал более 3,6 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля, отмечает банк. Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос более чем на 5% с начала года и составил 3,2 трлн руб. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 6% с начала года и составил 4,7 трлн руб.



Сбербанк в первом квартале выдал более 1,5 трлн руб. ипотечных и потребительских кредитов. Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года - до 3,6 трлн руб.



Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года - до 7,9 трлн руб. В первом квартале было оформлено 78,6 тыс. кредитов на 324,6 млрд рублей по программам "Семейная ипотека", "Господдержка", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT".