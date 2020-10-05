Санаторий «Марциальные воды» обзавелся новой медицинской "начинкой"

Текст: Антонина Кябелева

О туристическом потенциале и оздоровительных возможностях Карелии всегда любили рассказывать в самых ярких красках. Правда, долгое время кроме природных красот предложить взыскательному туристу было особенно нечего.

Безусловно, в последние годы туристическая инфраструктура серьезно изменилась, и «карельское направление» превратилось в один из самых излюбленных маршрутов российских путешественников. И все же «белых пятен» у нас хватает.

Карелии несказанно повезло: на территории республики, недалеко от карельской столицы расположен первый российский курорт «Марциальные воды» с уникальными железистыми минеральными водами и лечебными габозерскими грязями. Несмотря на идеальный коктейль природно-оздоровительных компонентов, расположенный рядом с источниками санаторий «Марциальные воды», находящийся в собственности карельского правительства и объединения карельских профсоюзов, в последние годы переживает непростые времена. Но появилась надежда, что страницу финансовых неудач все же удастся перевернуть.

В 2019 году карельское правительство приняло решение о создании на базе санатория нового реабилитационного центра для пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На приобретение медицинского оборудования было выделено из республиканского бюджета 10 миллионов рублей. Какие возможности открываются для жителей и гостей Карелии с появление центра реабилитации? В поисках ответа мы и отправились в санаторий.

Новый реабилитационный центр, рассказала главный врач санатория «Марциальные воды» Валентина Савкина, планируется открыть в начале 2021 года.

Сейчас идут работы по модернизации и расширению номеров для будущих пациентов. Все 25 номеров центра будут располагаться на первом этаже, чтобы облегчить страдающим заболеваниями опорно-двигательной системы передвижение по санаторию. В номере будет ванна с туалетом, мини-кухня, одна специальная кровать для пациента и одно дополнительное спальное место для сопровождающего.

В здании идут работы по обустройству лифта для маломобильных пациентов, который соединит спальный корпус с медицинскими кабинетами.

Санаторий не только закупил, но и установил медицинское оборудование, необходимое для полноценной работы реабилитационного центра. Специалисты уже работают на новом оборудовании, предоставляя гостям санатория дополнительные услуги.

Практически полностью удалось обновить оборудование в тренажерном зале. Его планируется использовать для реабилитации пациентов центра.

- Это современные тренажеры с обратной биологической связью, позволяющие выбирать правильную нагрузку для конкретного пациента и одновременно контролировать частоту сердечных сокращений,

- рассказала Валентина Савкина.

В процедурном отделении появилась новая гидромассажная ванна.

- У нас есть вихревые ванны – отдельно для рук и отдельно для ног, и ванна для подводного массажа. Но не все из-за состояния здоровья могут выдержать процедуру с подводным массажем. Новая гидромассажная ванна рассчитана на людей с ограниченными возможностями, она более щадящая, позволяет проводить процедуры, необходимые для реабилитации. Мы приобрели передвижной подъемник для людей, которым трудно передвигаться самостоятельно. Он может использоваться как в процедурных кабинетах, так и в бассейне, что принципиально важно для восстановления здоровья,

- отметила главный врач.

В процедурном отделении уже установлена новая поворотная ванна для аэрогидромассажа и хромотерапии, рассчитанная на малоподвижных людей. На данном оборудовании аэрогидромассаж, основанный на воздействии воды, пузырьков воздуха и мягкого давления на тело человека, дополняется хромотерапией, представляющей собой воздействие светового спектра на психоэмоциональное состояние человека.

В общем, получается аэрогидромассажная ванна с подсветкой для полного расслабления. По словам Савкиной, отдыхающие санатория ее уже «распробовали» и пришли в полный восторг.

Но больше других впечатляет «Акватракцион» – комплекс, внешне напоминающий ванну внушительных размеров. Аппарат, пояснила Валентина Савкина, позволяет проводить подводное вытяжение шейного или пояснично-крестцового отделов позвоночника. За счет воды и гидромассажа дозированное вытяжение, управляемое электронной системой комплекса, является более эффективным и щадящим для пациента.

- Новое оборудование входит в стандарт оснащения реабилитационного центра. Все пациенты, которые будут приезжать в санаторий на реабилитацию, получат процедуры в рамках обязательного медицинского страхования, то есть самому человеку дополнительно ничего платить будет не нужно. Для остальных гостей санатория процедуры на этом оборудовании предоставляются за дополнительную плату,

- рассказала главный врач.

Посмотреть, что представляют собой контрастные ванны, оказалось не так просто. Эта процедура пользуется особой популярностью среди гостей санатория. В просторном помещении находятся два небольших соединенных друг с другом переходом бассейна с водой, температура в которых отличается на 20 градусов. В одном температура воды может быть 18-20 градусов тепла, во втором – соответственно 38-40 градусов. Около каждого бассейна стоят песочные часы, чтобы следить за временем. В прохладной воде находиться можно одну минуту, в горячей – до трех минут.

- Мы назначаем разную продолжительность и последовательность нахождения в бассейнах в зависимости от того, какой эффект хотим получить. Благодаря одной процедуре продолжительностью 30 минут можно похудеть на 400 граммов, - улыбнулась Валентина Савкина.

Новинка физиотерапевтического кабинета – аппарат электронейростимуляции «Эсма». Врач-физиотерапевт Ирина Кадилова рассказала, что «Эсма» используется после травм и операций. Импульсные токи воздействуют на мышцы, восстанавливают нерв, снимают отеки.

- Удобно, что на этом аппарате можно одновременно сделать миостимуляцию и ног, и рук. Пациенту не приходится долго лежать в неподвижном состоянии, сразу же прорабатываются разные группы мышц, - сказала Кадилова.

Но гордость кабинета – дорогостоящий физиотерапевтический комбайн американского производства Intelect Advanced Combo.

- В нем более сотни разновидностей импульсных токов, есть ультразвук. С помощью аппарата можно вводить разные лекарства. Причем комбайн снабжен обратной связью, то есть он сам контролирует качество проведения процедуры, показывает, правильно или нет расположены электроды, отслеживает процесс введения лекарств, тут же реагирует, если нарушена методика. Плохо лечить на нем невозможно, он сразу даст сигнал,

- объяснила врач-физиотерапевт.

Комбайн используется для реабилитации пациентов, переживших инсульт, травмы, побывавших в серьезных авариях. Он помогает при лор-патологиях, гайморитах, отитах, артрозах, сколиозах, тугоухости, восстанавливает слух. Аппарат компьютеризирован, в нем уже содержатся различные программы реабилитации, соответствующие стандартам оказания медицинской помощи.

Первые пациенты уже оценили возможности чудо-комбайна.

- Меня как физиотерапевта эффект просто изумил. У мужчины сильно болела нога. Утром он прошел первую процедуру. На следующий день рассказал, что в тот же день боль ушла. Обычно с такими травмами нужно работать месяц, чтобы облегчить состояние человека, а тут за один день боль исчезла. Недавно лечилась женщина из Ленинградской области. Ей из-за коронавируса перенесли на три месяца операцию по удалению грыжи. Она практически перестала чувствовать ногу. Стали делать разные процедуры, но облегчение она почувствовала именно после сеанса на нашем комбайне. К ней вернулась чувствительность ноги. Аппарат удивительный. Это целая физиотерапевтическая клиника. На нем очень приятно работать, пациентам сразу становится легче,

- рассказала Ирина Кадилова.

Помимо нового оборудования, в санатории активно используются уже опробованные методики. Традиционные габозерские грязи, гальваногрязелечение, лечебная гимнастика, магнитотерапия, пневмомассаж, светотерапия и многое другое.

Несколько лет назад санаторий приобрел магнитотурботрон. Он, наверное, органично вписался бы в пространство космического корабля. Помимо обезболивающего эффекта, аппарат помогает при сосудистых патологиях, нормализует давление, снимает воспалительные процессы, восстанавливает клетки. Кстати, отделение магнитотерапии пополнилось шестью новыми аппаратами, предназначенными для пациентов нового центра.

Лечебно-профилактические возможности санатория действительно поражают своим разнообразием. Новое оборудование, на котором специалисты санатория уже активно работают, вселяет надежду, что открытие реабилитационного центра не за горами. Валентина Савкина не скрывала, что проблем хватает. Помимо завершения ремонтных работ, санаторию требуются врачи, дополнительный медицинский персонал, впереди прохождение процедуры лицензирования.

Но в самой атмосфере санатория что-то неуловимо изменилось. Исчез прежний налет депрессии. Возможно, это самый важный шаг к выздоровлению.