Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 5 октября

Обновленная онлайн-карта продемонстрировала главные очаги распространения коронавируса в Карелии на 5 октября.

Больше половины всех инфицированных в столице республики. В Петрозаводске 2383 случая. На втором месте Кондопожский район - 195 зараженных. На третьей позиции Прионежский район - 187 больных.

Далее следуют Кемский район (184), Беломорский район (143), Сортавальский район (141), Сегежский район (116), Лоухский район (112), Олонецкий район (112), Суоярвский район (110) и Костомукша (108).

Общее количество заболевших коронавирусом в Карелии к 5 октября достигло 4256 человек.