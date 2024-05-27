Самый массовый ЕГЭ напишут в Карелии

Более трех тысяч человек во вторник напишут ЕГЭ по русскому языку, сообщили в карельском министерстве образования и спорта. Экзамен станет самым массовым за всю экзаменационную кампанию.

В Карелии 28 мая будут задействованы 40 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ по русскому продлится три с половиной часа.

Минимальный балл составляет всего 24, этого количества достаточно для успешного прохождения итогового испытания. Результаты станут известны не позднее 14 июня. // фото freepik.com