Семья бойца СВО живет в Карелии в аварийном полусгоревшем доме

Текст: Елена Малишевская

18 мая в доме по адресу ул. Завражнова, 8 поселка Чална-1 произошел пожар: полностью выгорела одна квартира, залиты и испорчены все остальные, повреждены общедомовые пространства. В течение пяти дней люди оставались без света, газа и воды. Сейчас им подключили системы жизнеобеспечения, но остается угроза замыканий в электрических сетях. В нашу редакцию обратилась семья Евдокимовых: мама с несовершеннолетними детьми не может добиться переселения в человеческие условия. Даже несмотря на то, что глава семьи уже полгода находится в зоне СВО.

Евдокимовы купили квартиру в этом доме в 2019 году – устали мыкаться по съемным, а на более приглядную жилплощадь денег не хватало. Через два года дом признали аварийным. Конечно, при покупке они понимали, что это рано или поздно произойдет, и надеялись на расселение в будущем. Но все-таки – 90 метров общая площадь, газ, водоснабжение. Радовались этой большой квартире и обустраивали ее как могли.

«Только полтора месяца назад сделала ремонт, поставила душевую кабину. Сейчас не разрешаю детям заходить в ванную – потолок может после пожара обвалиться»,

- рассказывает Любовь Евдокимова.

У ее соседей Никоновых потолок после пожара рухнул – горела квартира сверху. Евдокимовы, Никоновы и Ивановы – все многодетные, и все остаются жить в этом полуразрушенном доме, потому что деваться некуда.

«Самыми тяжелыми были пять дней после пожара, когда не было ни газа, ни электричества, ни воды. Я не могла даже детям еду приготовить. Потом пожарные на свой страх и риск разрешили подключить»,

- делится воспоминаниями Любовь Евдокимова.

Они до сих пор боятся замыканий – ведь все коммуникации залиты водой. Когда уходят из квартиры, полностью обесточивают ее.

Нельзя сказать, что местные власти совсем ничего не предлагают взамен этого жилья. Но в самом поселке – это, например, маленькое помещение с плесенью на стенах. Любовь не хочет рисковать здоровьем своих детей, ведь неизвестно, сколько лет придется жить там до расселения аварийного дома. Предлагают еще переехать в Мелиоративный – в общежитие.

«Нам предлагают жить в одной комнате с детьми. А в этом общежитии – разнообразный контингент, есть и социально запущенные, и алкоголики. Страшно за детей».

Кроме того, старшая дочь Евдокимовых оканчивает девятый класс, впереди выпускные экзамены, переезжать в другой поселок прямо сейчас для этой семьи неприемлемо. Получается замкнутый круг: переехать нельзя остаться, поставьте запятую, где хотите.

Но самое удивительное в этой истории другое: муж Любови Евдокимовой, отец их несовершеннолетних детей уже полгода находится в зоне СВО, и даже получил там ранение. А как же вот все эти многочисленные меры поддержки семей наших бойцов? Где фонды, особое внимание чиновников, первоочередность в получении социальных благ?

«Я уже устала ходить по различным инстанциям. Мне прямым текстом говорят: ваш муж контрактник, а не мобилизованный. Поэтому условия другие»,

- рассказывает Любовь Евдокимова.

В Карелии, видимо, не услышали президента России, который призвал уравнять в правах всех, кто ушел на СВО.

«Нужно обратить особое внимание и обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к Родине - вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства»,

- заявил Путин еще в апреле прошлого года. Видимо, президента не услышали.

Хозяйку сгоревшей квартиры временно приютил знакомый – она сейчас живет в гарнизоне. А три семьи с детьми остаются в этом страшном доме, просят о помощи, понимая, что в небольшом поселке Чална-1 им эту помощь вряд ли окажут.

Жильцов полусгоревшего дома активно приглашают редакторы НТВ – сняться в передаче и рассказать о своих бедах. Может быть, республиканские власти не захотят такого такого позора и поучаствуют в судьбе многодетных семей? // Фото: Любовь Евдокимова.