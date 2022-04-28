Самый большой водопад в Карелии оживет в пятницу

Водопад в поселке Гирвас оживает раз в году и всего на несколько дней, когда воду сбрасывают на Пальеозерской ГЭС. В обычное время года – это каменный склон, пусть и живописный.

29 апреля, ориентировочно в 8-9 утра, начнется сброс воды, сообщила в соцсети пресс-секретарь филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арина Степенная.

С 30-метровой высоты вода хлынет вниз. Полюбоваться ожившим искусственным водопадом можно будет в течение нескольких дней, но, как говорят, самые впечатляющие моменты – это именно первые часы после сброса водной массы. Как «запускали» легенду год назад, можно посмотреть здесь. (фото Ольга Шубина)