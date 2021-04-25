Ожил водопад Гирвас: такое можно увидеть только раз в году

Со вчерашнего дня ненадолго ожила легенда - водопад в поселке Гирвас. Находится он на месте древнейшего в мире палевулкана Гирвас. Невероятная по красоте каменная гряда является холостым водосбросом Пальеозерской ГЭС.

Большую часть года водопад Гирвас представляет собой каменный склон, и лишь на несколько дней, в период паводка, водопад оживает. И тогда с 30-метровой высоты вода падает по ступеням – причем подойти в ней можно практически вплотную. Водяная пыль в высоту достигает несколько метров, а вода неожиданно может окатить подошедших близко к склону.

Вулканологи должны сказать спасибо гидроэнергетикам, потому что именно строительство Пальеозерской ГЭС помогло обнаружить Гирвасский базальтовый вулкан, который бушевал около трех миллиардов лет назад, извергал лаву примерно 900 миллионов лет, постепенно затихая. А следующие два миллиарда лет ледники, дожди и ветра делали свое дело, и если бы не строительство Пальеозерской ГЭС, так никто бы и не увидел место, где кипели нешуточные лавовые страсти. Сейчас на месте могучего некогда вулкана осталось лавовое поле тридцатиметровой толщины площадью в квадратный километр, пронизанное окаменевшими вулканическими бомбами (так исследователи называют шары природного происхождения, наполненные некогда газом), и 50-метровое жерло вулкана.

Можно обогнуть Пальеозерскую ГЭС слева и, спустившись по лесной тропинке, увидеть впечатляющую каменную гряду, по сравнению с которой водопад Кивач кажется едва заметным порогом. Огромный скальный поток – след прошедшей здесь вулканической лавы. Здесь ощущается особая энергетическая атмосфера и, несмотря на близкое соседство со станцией, природа сохранила свой первобытный облик. // Фото и видео: Ольга Шубина