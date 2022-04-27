В Сортавале разработали сервис бронирования жилья для туристов

Путешественники с помощью нового сервиса смогут арендовать уникальное жилье в Карелии, подобрать дом, апартаменты и гостиницы. О бизнес-проекте, который показывает, как организовывается «импортозамещение» в Сортавале, написал паблик администрации поселения.

«Молодая команда из Сортавалы, занимающаяся туристическим бизнесом в области размещения, в условиях санкций создала современный, удобный и безопасный сервис»,

- говорится в сообщении группы.

Предполагается, что онлайн-платформа сможет заменить иностранные сервисы бронирования, которые ушли с туристического рынка России.

По словам авторов проекта, их сервис только запускается. Они намерены «собрать самое лучшее жилье, впечатления и услуги в нашем регионе».

Напомним, сервисы бронирования ранее запустили РЖД, Ozon. Также подобрать вариант проживания можно на сайтах «Островок», «Суточно.ру», «Яндекс. Путешествия», «Авито», Bronevik.com, Tvil.ru.

Ранее в России перестали работать популярные сервисы-бронирования Booking и Airbnb, а также менее крупные сервисы Agoda, Hotels.com и Trivago. (фото pixabay.com, AlainAudet)