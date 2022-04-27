Водитель автобуса отказался ехать до конечной и оскорбил пассажирку

Водитель маршрутки отказался доехать до конечной остановки и стал оскорблять пассажирку. О конфликте в общественном транспорте рассказала в соцсети депутат Петросовета Галина Васильева.

Инцидент произошел вечером 25 апреля в автобусе №22. В тот день шел дождь, девушке нужно было добраться до дома – она живет недалеко от конечной.

Как пишет депутат, водитель отказался везти молодую пассажирку на конечную остановку на улице Балтийская. В приказном тоне мужчина заставил девушку выйти на Лыжной. По словам Васильевой, когда девушка собралась выйти, дверь перед ней закрылась, а водитель потребовал плату за проезд.

Девушка платить не захотела, так как услуга со стороны перевозчика выполнена не была, она сослалась на то, что водитель высаживает ее не там, где положено. Далее, по словам депутата, водитель маршрутки перешел на «ты», начал кричать и фотографировать девушку. Водитель сказал, что они поедут в полицию и пассажирка согласилась. Автобус проехал 200 метров, водитель открыл дверь и крикнул девушке выходить.

«Я сказала, что поедем в полицию. Далее в ответ в мой адрес посыпались оскорбления и угрозы, цитирую: «мразь», «чтобы я больше тебя не видел в автобусах» «вышла отсюда» и тому подобное. Опасаясь за свое физическое и психологическое здоровье, я вышла из автобуса. Водитель уехал. Также в автобусе имелись камеры наблюдения, которые должны были запечатлеть данный инцидент»,

- передала историю депутат.

По словам пассажирки, водители не первый раз не заезжают на конечную. Девушка пожаловалась в транспортную компанию.

Руководитель компании-перевозчика Владимир Винокуров в беседе с «Черникой» сказал, что в курсе инцидента, по его словам, в ситуации они разбираются. Также он заранее извинился перед девушкой. (фото vk.com)