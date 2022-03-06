РЖД запустили сервис бронирования отелей наподобие Booking.com

РЖД запустили собственный сервис для бронирования отелей и экскурсий. Сервис travel.rzd.ru создан на отечественном программном обеспечении, передает «Фонтанка.ру». К нему подключены около 60 тысяч объектов, в компании пообещали, что перечень будет дополняться.

В сервисе содержится информация об услугах отелей, представлены рейтинги, условия бронирования, отзывы, можно провести оплату. Также пользователи могут заказать экскурсию. На ресурсе представлена полная информация о программе, дате проведения и условиях бронирования.

Сервис похож на популярный ресурс Booking.com, который на днях приостановил работу в России. При этом поиск и бронирование отелей за границей доступен. (фото pixabay.com, Pexels)