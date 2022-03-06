Россиянам стали поступать спам-звонки из-за рубежа с просьбой о помощи

Операторы сотовой связи предупредили россиян о новом виде мошенничества. Роботы звонят или отправляют смс-сообщения из-за рубежа и просят помочь родственникам, сообщает РИА Новости.

В МТС отметили, что проблема не массовая, но жалобы поступали от нескольких человек. Эксперты отмечают, что звонки с использованием подменных номеров становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь.

Операторы сотовой связи подчеркнули, что обрабатывают нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Пользователей призвали по возможности самим блокировать нежелательные вызовы. (фото pixabay.com, geralt)