Еще один сервис для бронирования отелей запустили в России

На популярном маркетплейсе Ozon теперь есть возможность бронирования гостиниц и отелей. На выбор представлено 70 тысяч предложений проживания внутри страны и в доступных для посещения странах.

По информации ТАСС, предложения сервиса Ozon Travel агрегируются с сайтов онлайн-бронирования. В будущем для отелей создадут маркетплейс с доступом в личный кабинет, к которому отели смогут подключиться напрямую и выкладывать предложения и управлять ценами.

Оплату произвести можно российской банковской картой из любой точки мира, а также воспользоваться накопленными баллами Ozon. Также сервис дает возможность подобрать билеты на поезд и самолет.

Ранее в России перестали работать популярные сервисы-бронирования Booking и Airbnb, а также менее крупные сервисы Agoda, Hotels.com и Trivago. В марте РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий. Также подобрать вариант проживания можно на сайтах «Островок», «Суточно.ру», «Яндекс. Путешествия», «Авито», Bronevik.com, Tvil.ru. (фото pixabay.com, ManuelaJaeger)