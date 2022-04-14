Медведев рассказал о мерах России в случае вступления Финляндии в НАТО

России придется принимать ответные меры в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Медведев отметил, что в случае вступления двух стран в НАТО сухопутные границы военного блока с Россией вырастут более чем вдвое.

«Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», - заявил зампредседателя Совбеза.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Финляндия может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс уже в июне. В НАТО при этом заявили, что готовы принять Суоми в свой состав по ускоренной процедуре.

Отметим, что протяженность российско-финляндской границы составляет 1271 километр. Значительная ее часть приходится на республику Карелия. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images